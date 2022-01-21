Роналду может пропустить матч «Манчестер Юнайтед» с «Вест Хэмом» из-за проблем с шеей
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может пропустить матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
У Криштиану возникли проблемы с шеей ещё в игре с «Брентфордом». Из-за этого он может не сыграть в матче 23-го тура с «Вест Хэмом». Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» должна состояться завтра, 22 января. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
«Манчестер Сити» лидирует в английской лиге. В активе «горожан» 56 очков по итогам 22 матчей турнира. На втором месте располагается «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа набрала 45 очков в высшем дивизионе Англии. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнире.
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