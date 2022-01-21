Ильзат Ахметов присоединился к ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов присоединился к команде и начал подготовку к старту второй половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.



Футболист пропустил первую часть сборов армейцев из-за заражения коронавирусом. В этом сезоне Российской Премьер-лиги Ахметов провел 17 матчей, в которых забил один гол.

Ильзат Ахметов присоединился к команде после прохождения планового медицинского осмотра. Нападающий Чидера Эджуке не отправился с командой на сборы, так как находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций.

Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Второе место в чемпионате России с 36 очками занимает «Динамо». ЦСКА располагается на четвёртом месте в первенстве.