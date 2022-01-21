Языджи: не люблю много говорить — просто хочу играть
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал переход в московский клуб.
«Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб как ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле. Мой характер таков, что я не люблю много говорить – просто хочу играть, побеждать вместе с моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ЦСКА!» – цитирует турка пресс-служба армейцев.
В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
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