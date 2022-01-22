«Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец». Зозуля – о Мораесе

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отреагировал на слова нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса о ситуации в Украине.

Ранее Мораес сказал, что бразильцы опасаются из-за последних новостей о ситуации в Украине и не хотят повторения 2014 года. Под этими словами Зозуля написал следующий комментарий в «Фейсбуке»: «Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец».

Напомним, Мораес выступает за национальную команду Украины с 2019 года. За это время он принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол. Цвета «Шахтера» бразилец защищает с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне УПЛ Мораес принял участие в 1 матче, в котором забил 1 гол.