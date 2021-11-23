«Свободу не купить!» Украинский форвард, играющий в Испании, отметил День Достоинства

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля, последние годы выступающий за испанские клубы, поздравил соотечественников с Днём Достоинства и Свободы. 32-летний футболист известен активной гражданской позицией – он неоднократно помогал украинской армии.

«Свободу невозможно купить! Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности – Героев Небесной сотни и защитников Украины.

Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света. Борьба ещё продолжается… С Днём Достоинства и Свободы!» — написал Зозуля в своём «фейсбуке».

Напомним, минувшим летом Роман Зозуля на правах свободного агента перешёл в «Фуэнлабраду» — клуб из Сегунды. До этого он на протяжении четырёх лет выступал за «Альбасете».