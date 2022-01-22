«Факел» объявил о продлении контрактов с двумя футболистами

«Факел» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с защитником Владиславом Мастерным и нападающим Хызыром Аппаевым.



«Двигаемся дальше, парни!» — говорится в сообщении пресс-службы воронежского клуба.



Напомним, в нынешнем сезоне Мастерной принял участие в 19 матчах Футбольной национальной лиги и сыграл в 2 встречах Кубка России. Защитник отметился 3 результативными передачами. Аппаев сыграл в 24 матчах ФНЛ сезона-2021/2022, а также в 2 встречах Кубка страны. Форвард забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Воронежский «Факел» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53).