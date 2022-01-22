«Эвертон» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
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Сегодня, 22 января, состоится матч ««Эвертон» — «Астон Вилла». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Астон Вилла».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Саймон Беннетт и Ричард Уэст. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
«Астон Вилла» набрала 23 очка в 20 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
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