Директор «Краснодара» Толстиков рассказал о планах на зимнее и летнее трансферное окно

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков рассказал о планах клуба на зимнее и летнее трансферное окно.
«Наш клуб уже думает о летнем трансферном окне, потому что у нас есть лимит на легионеров и нет мест, чтобы приобрести больше игроков из других стран. Но наша идея состоит в том, чтобы активно работать на рынке, и поэтому мы развиваем наш скаутинг в Латинской Америке, особенно в Бразилии. В нашем клубе есть команды многих возрастных категорий, поэтому мы должны смотреть как на уже состоявшихся игроков, так и на молодых футболистов с потенциалом.
Лимит на иностранных игроков не позволяет нам заключить контракты с кем-то ещё из-за границы в это трансферное окно. Только если мы найдём какие-то хорошие варианты среди игроков, которые не считаются легионерами, мы подумаем о возможном трансфере», — приводит слова Толстикова Globo Esporte.
- 22 января 2022
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