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Игроки «Локомотива» устроили для Лисаковича прощальный коридор и пожелали удачи в «Рубине»

Игроки «Локомотива» устроили для Лисаковича прощальный коридор и пожелали удачи в «Рубине»
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Футболисты «Локомотива» организовали прощальный коридор для нападающего Виталия Лисаковича, который перешёл в казанский «Рубин». Игроки пожелали форварду удачи в новой команде, а сам Лисакович поблагодарил болельщиков железнодорожников за поддержку.

«Так в жизни меня ещё никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они всегда в моём сердце. Спасибо за такую огромную поддержку! Так, как они поддерживают команду — это дорогого стоит!» — приводит слова Лисаковича пресс-служба «Локомотива».

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекал в 2024 году.

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