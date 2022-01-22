Зюле отклонил первое предложение «Баварии» по новому контракту
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«Бавария» пытается продлить контракт с защитником Никласом Зюле, сообщает AS.
По информации источника, на данный момент соглашение между сторонами не достигнуто. 26-летний футболист отклонил первое предложение «Баварии» по новому контракту. В мюнхенском клубе рассчитывают прийти к соглашению с Зюле до середины февраля. В противном случае «Бавария» больше не будет заинтересована в кандидатуре защитника.
Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.
Мюнхенская «Бавария» в 19 матчах набрала 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
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