Футболисты «Рубина» поприветствовали Лисаковича и организовали живой коридор для игрока
Поделиться
Игроки «Рубина» поприветствовали новичка команды нападающего Виталия Лисаковича. Новые партнёры Лисаковича по команде организовали для форварда живой коридор.
Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».
Напомним, накануне Лисакович перешёл из «Локомотива» в «Рубин». Контракт игрока с казанской командой рассчитан до 2025 года.
Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекал в 2024 году.
«Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.
Комментарии
- 22 января 2022
-
17:37
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:19
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
16:52
-
16:46
-
16:38
-
16:24
-
16:19
-
16:07
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:50
-
14:26
-
14:20
-
13:55
-
13:51
-
13:29
-
13:08
-
12:58
-
12:39
-
12:37
-
12:30
Партнерский контент