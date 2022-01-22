Футболисты «Рубина» поприветствовали Лисаковича и организовали живой коридор для игрока

Игроки «Рубина» поприветствовали новичка команды нападающего Виталия Лисаковича. Новые партнёры Лисаковича по команде организовали для форварда живой коридор.

Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».

Напомним, накануне Лисакович перешёл из «Локомотива» в «Рубин». Контракт игрока с казанской командой рассчитан до 2025 года.

Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах футболист забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекал в 2024 году.

«Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.