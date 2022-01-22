Анчелотти: Азар входит в планы «Реала» на следующий сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что клуб не собирается продавать атакующего полузащитника Эдена Азара в текущее трансферное окно или ближайшим летом.

«Азар входит в наши планы на следующий сезон», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

В 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне хавбек в 17 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт Эдена истекает в 2024 году.

Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала». Сообщалось, что бельгийца может приобрести «Ньюкасл».

Дубль Карима Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Атлетиком»:

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