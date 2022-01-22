Гол Негредо помог «Кадису» обыграть «Леванте» в матче аутсайдеров Примеры

Сегодня, 22 января, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в городе Валенсия в рамках 22-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Кадис». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 34-й минуте отличился нападающий Альваро Негредо, ему ассистировал Энтони Лосано.

Гол Негредо:

На 73-й минуте преимущество «Кадиса» удвоил полузащитник Сальва Санчес, голевой пас на счету Ивана Алехо.

Санчес забивает в ворота «Леванте»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Мануэль Посуэта Родригес.



«Кадис» после 22 сыгранных туров располагается на 18-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 18 очков. «Леванте» (11) – на 20-й строчке в таблице.