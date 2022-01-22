«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Манчестер Сити» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
«Саутгемптон»: Форстер, Перро, Салису, Беднарек, Уолкер-Питерс, С. Армстронг, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд, Броя, Адамс.
Запасные: Кабальеро, Силвейра, Стивенс, Валери, Диало, Эльюнусси, А. Армстронг, Лонг, Уолкотт.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Диаш, Уолкер, Эрнандес, Силва, Грилиш, Де Брёйне, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Сликер, Аке, Уилсон-Эсбранд, Стоунз, Гюндоган, Макэйти, Фернандиньо, Жезус.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступит Андре Марринер.
- 22 января 2022
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