Спортивный директор «Байера»: Азмун сделает нашу атаку ещё более непредсказуемой и мощной

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал переход в команду форварда «Зенита» Сердара Азмуна.



«Мы очень рады этому трансферу. Сердар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров российской лиги. Там он трижды подряд выигрывал титул с «Зенитом», регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой класс на высоком международном уровне.



С ним наша атака станет ещё качественнее, Сердар сделает её ещё более непредсказуемой и мощной», – цитирует Рольфеса сайт «Байера».

Азмун перейдёт в новую команду летом 2022 года, когда у него истечёт срок контракта с «Зенитом». Сердар подписал контракт с «Байером» до 2027 года.



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.