Смородская — о переходе Азмуна в «Байер»: очень жаль, но непонятно, как он адаптируется

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход форварда Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер».

«Очень жаль, что Азмун уходит из нашего чемпионата. Это хороший игрок, но ещё непонятно, как он в «Байере» адаптируется, получится ли. Пожелаем удачи. Невозможно ничем заинтересовать человека, когда у него есть такое предложение», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Азмун перейдёт в новую команду летом 2022 года, когда у него истечёт срок контракта с «Зенитом». Сердар подписал контракт с «Байером» до 2027 года.



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.