Роналду не сделал ни одного результативного действия в трёх последних матчах «Ман Юнайтед»

Сегодня, 22 января, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).



Португальский нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но не смог отметиться голом или результативной передачей.



Матч с «Вест Хэмом» стал третьим подряд для Роналду, в котором он не смог забить или ассистировать. У португальца нет ни одного результативного действия в играх с «Вулверхэмптоном» (0:1) и «Брентфордом» (3:1).



Последний раз Криштиану забивал в ворота «Бёрнли» во встрече 20-го тура АПЛ, которая состоялась 30 декабря 2021 года. В том же матче Роналду сделал голевую передачу.



Португальский нападающий провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Победный мяч Рашфорда в ворота «Вест Хэма»:

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