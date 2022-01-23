Влахович не попал в заявку «Фиорентины». Предположительно, из-за коронавируса

21-летний сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, являющийся лучшим бомбардиром клуба, не попал в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Италии с «Кальяри». Об этом информирует пресс-служба флорентийцев в «Твиттере».

При этом, причины данного решения не разглашаются, однако, ранее, на официальном сайте «Фиорентины» была опубликована информация о заболевании коронавирусом двух игроков основного состава, имена которых не разглашаются. Именно Влахович и Рикардо Сапонара неожиданно выбыли из заявки на выездной матч.

Отметим, что конкурент Влаховича по позиции — Александр Кокорин, присутствует в заявке «Фиорентины».

В текущем сезоне на счету Влаховича 20 голов и 4 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в € 70 млн.