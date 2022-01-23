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Фарке рассказал, каким хочет видеть «Краснодар» под своим руководством

Фарке рассказал, каким хочет видеть «Краснодар» под своим руководством
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Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, какими качествами должны обладать «быки» под его руководством.

«Прежде всего для меня важно донести мою футбольную философию до игроков. Но, кроме этого, я хочу, чтобы они сплотились и были одним целым. Я хочу увидеть, что они вместе двигаются к одной цели, все на одной волне. Это создаёт подобающую атмосферу – здесь мы против всех, а значит, мы должны держаться вместе, нам нужно быть вместе вопреки всему!

Каждый должен в той или иной мере отдавать жизнь за чёрно-зелёную футболку. Я хочу, чтобы команда была наполнена энергией и победным духом. Очень важно быть сплочёнными не только на поле, но и за его пределами. Новые игроки добавляют глубины в плане общения на других языках. Но у нас нет такого, чтобы игроки из Южной Америки сидели в одном месте, русскоговорящие – с другой стороны стола. Они все идут вместе, потому что важно создать крепкий союз, чтобы помогать, поддерживать и защищать друг друга.

Для меня важно видеть, что команда бьётся на поле и играет за имя клуба. Они должны держаться вместе – это очень важно. Особенно в первых матчах. Технические моменты – это важно, но в первую очередь мы должны воспитать в себе дух единства», — сказал Фарке в видео на клубном YouTube-канале «Краснодара».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар», который Фарке возглавил в январе, занимает пятое место, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» он отстаёт на 11 баллов.

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