Фарке рассказал, каким хочет видеть «Краснодар» под своим руководством

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, какими качествами должны обладать «быки» под его руководством.

«Прежде всего для меня важно донести мою футбольную философию до игроков. Но, кроме этого, я хочу, чтобы они сплотились и были одним целым. Я хочу увидеть, что они вместе двигаются к одной цели, все на одной волне. Это создаёт подобающую атмосферу – здесь мы против всех, а значит, мы должны держаться вместе, нам нужно быть вместе вопреки всему!

Каждый должен в той или иной мере отдавать жизнь за чёрно-зелёную футболку. Я хочу, чтобы команда была наполнена энергией и победным духом. Очень важно быть сплочёнными не только на поле, но и за его пределами. Новые игроки добавляют глубины в плане общения на других языках. Но у нас нет такого, чтобы игроки из Южной Америки сидели в одном месте, русскоговорящие – с другой стороны стола. Они все идут вместе, потому что важно создать крепкий союз, чтобы помогать, поддерживать и защищать друг друга.

Для меня важно видеть, что команда бьётся на поле и играет за имя клуба. Они должны держаться вместе – это очень важно. Особенно в первых матчах. Технические моменты – это важно, но в первую очередь мы должны воспитать в себе дух единства», — сказал Фарке в видео на клубном YouTube-канале «Краснодара».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар», который Фарке возглавил в январе, занимает пятое место, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» он отстаёт на 11 баллов.