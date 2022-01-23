Усман Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч Примеры с «Алавесом»

«Барселона» объявила заявку команды на матч 22-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Нападающий Усман Дембеле вновь не попал в список игроков каталонской команды, заявленных на встречу.



Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Арнау Тенас, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дани Алвес, Нето, Нико, Лангле, Педри, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Жутгла, Бальде, Эззалзули, Л. Де Йонг, Ферран Торрес, Брейтуэйт.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции. Ранее сообщалось, что Дембеле может покинуть «Барселону».

Матч 22-го тура испанской Примеры «Алавес» — «Барселона» состоится сегодня, 23 января, на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.