«Рубин» сыграл вничью с польской «Вислой» в товарищеском матче на сборе в Турции
Поделиться
В товарищеском матче на сборе в Турции «Рубин» встречался с польским клубом «Висла». Игра прошла в спортивном центре «Беллис» в Белеке и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.
Казанский «Рубин» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят также московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».
Комментарии
- 23 января 2022
-
13:15
-
13:03
-
12:52
-
12:41
-
12:37
-
12:14
-
12:06
-
11:42
-
11:18
-
11:17
-
10:46
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:20
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
08:53
-
08:38
-
08:28
-
08:07
-
04:33
-
04:29
-
04:17
-
04:06
-
03:48
-
03:17
-
03:01
-
02:59
-
02:42
-
02:29
-
02:07
Партнерский контент