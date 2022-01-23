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«Рубин» сыграл вничью с польской «Вислой» в товарищеском матче на сборе в Турции

«Рубин» сыграл вничью с польской «Вислой» в товарищеском матче на сборе в Турции
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В товарищеском матче на сборе в Турции «Рубин» встречался с польским клубом «Висла». Игра прошла в спортивном центре «Беллис» в Белеке и завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.

Казанский «Рубин» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят также московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2022, воскресенье. 11:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
0 : 0
Висла Плоцк
Плоцк, Польша
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