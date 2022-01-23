«Реал» — «Эльче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 23 января, состоится матч «Реал» — «Эльче». Встреча 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.



«Реал» набрал 49 очков в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (22) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».