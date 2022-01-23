«Реал» — «Эльче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Поделиться
Сегодня, 23 января, состоится матч «Реал» — «Эльче». Встреча 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.
«Реал» набрал 49 очков в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (22) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
Комментарии
- 23 января 2022
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59
-
15:51
-
15:42
-
15:33
-
15:22
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:28
-
14:22
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:45
-
13:34
-
13:15
-
13:03
-
12:52
-
12:41
-
12:37
-
12:14
-
12:06
-
11:42
-
11:18
-
11:17
Партнерский контент