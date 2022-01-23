Слуцкий рассказал о сильных качествах Лисаковича

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил выступление новичка команды, нападающего Виталия Лисаковича в товарищеском матче с «Вислой» (0:0), а также рассказал о сильных сторонах футболиста.
«У него первая игра, он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Просто мы ему дали возможность вкатиться в наш тренировочный процесс. Было ясно, что он ещё не готов играть, но мы с ним пообщались и решили, что тайм он сможет выдержать.
Очень индивидуально сильный, напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге. На мой взгляд, очень качественный нападающий, который имеет возможности для реализации своего потенциала. Всё-таки ему всего 23 года», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 23 января 2022
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