Сердара Азмуна могут перевести во вторую команду «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может быть переведён во вторую команду санкт-петербургского клуба, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, такие санкции могут последовать за нарушение медицинского протокола сине-бело-голубых.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с леверкузенским «Байером». Иранский футболист заключил соглашение с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.
- 23 января 2022
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59
-
15:51
-
15:42
-
15:33
-
15:22
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:28
-
14:22
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:45
-
13:34
-
13:15
-
13:03
-
12:52
-
12:41
-
12:37
-
12:14
-
12:06
-
11:42
-
11:18
-
11:17