Сердара Азмуна могут перевести во вторую команду «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может быть переведён во вторую команду санкт-петербургского клуба, сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, такие санкции могут последовать за нарушение медицинского протокола сине-бело-голубых.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с леверкузенским «Байером». Иранский футболист заключил соглашение с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.