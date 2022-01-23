«Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул расположение санкт-петербургского клуба и отправился на подписание контракта с «Байером», не предупредив об этом руководство клуба и тренерский штаб. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, он нарушил медицинский протокол клуба.



«Теперь игрока ждёт приличный штраф», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что иранский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.