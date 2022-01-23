«Бавария» намерена подписать Френки де Йонга в январе

Представители мюнхенской «Баварии» ведут переговоры с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Немецкий клуб рассчитывает закрыть сделку по переходу футболиста в январе. Об этом сообщает Marca.



По сведениям источника, действующий чемпион Германии также не возражает, если нидерландский игрок окажется в его составе летом. Однако нет информации, готова ли продавать де Йонга «Барселона».



Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав две голевые передачи. Контракт де Йонга истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.