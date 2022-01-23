«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: ван Дейк вывел красных вперёд

Сегодня, 23 января, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимает «Ливерпуль».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился защитник красных Вирджил ван Дейк, ему ассистировал Эндрю Робертсон.

Гол ван Дейка:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Андре Марринер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».



«Ливерпуль» набрал 45 очков в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (24) находится на 13-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.