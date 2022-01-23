«Это был какой-то ураган». Маунт в подробностях вспомнил первый день Тухеля в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт вспомнил первый день главного тренера Томаса Тухеля в лондонской команде.
Немец возглавил «Челси» год назад, сменив Фрэнка Лэмпарда.
«Я помню, что утром у нас было собрание. Та неделя была похожа на ураган, это было просто что-то невероятное. До этого у меня такого не было, поэтому надо было просто работать, тренироваться и ждать, что будет дальше. Что произойдёт дальше? На что будет похож следующий день?
У нас было собрание, и тренер рассказал, чего он от нас ждёт и чего от нас хочет, как он видит себе нашу игру и как предпочитает управлять командой. Он рассказал нам всё, потом мы пошли на поле тренироваться, а на следующий день был матч. Это был какой-то ураган, нас просто закрутило, но он так чётко дал нам понять, чего хочет, как нам играть, какие у нас роли и обязанности, что переходный период прошёл гораздо легче.
С первого дня мы поняли, как он даёт план на игру. Нам надо было просто выходить на поле и придерживаться этого плана. Команда всегда реагирует на такие вещи и быстрее адаптируется в зависимости от этого. Нам было легче, и мы всегда хотим играть, побеждать и завоёвывать трофеи. С того момента, как он пришёл, это было нашей целью, он мотивировал нас, и у нас были возможности участвовать в серьёзных матчах и в финалах», — цитирует Маунта сайт «Челси».
- 23 января 2022
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