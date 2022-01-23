«Осасуна» уверенно обыграла «Гранаду» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 23 января, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Осасуну». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 64-й минуте отличился защитник Давид Гарсия, ему ассистировал Рубен Гарсия.

Гол Давида Гарсии:

На 89-й минуте забил нападающий Кике, голевой пас на счету Начо Видаля.

Кике забивает в ворота «Гранады»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Виктор Перес Пераса.



После 22 туров «Осасуна» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 28 очков. «Гранада» (24) находится на 14-й строчке в таблице.