«Астон Вилла» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» Бентанкура
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Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации Sky Sports, переговоры с туринцами о переходе футболиста ведёт «Астон Вилла». Главный тренер английской команды Стивен Джеррард считает, что Бентанкур может составить хорошую конкуренцию бразильцу Дугласу Луису, основному опорному полузащитнику «Виллы».
Сообщается, что «Ювентус» оценивает Бентанкура в € 20 млн.
«Юве» приобрёл Бентанкура у «Боки Хуниорс» в 2017 году. Контракт уругвайского игрока рассчитан до лета 2024-го.
В нынешнем сезоне 24-летний Бентанкур провёл 18 матчей в итальянской Серии А и отметился 2 результативными передачами. «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.
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