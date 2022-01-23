«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ

Сегодня, 23 января, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу — 3:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился защитник красных Вирджил ван Дейк, ему ассистировал Эндрю Робертсон. На 32-й минуте преимущество «Ливерпуля» удвоил полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, голевой пас оформил Робертсон.

Ван Дейк выводит «Ливерпуль» вперёд:

Окслейд-Чемберлен укрепляет преимущество «Ливерпуля»:

На 55-й минуте нападающий «орлов» Одсонн Эдуард сократил отставание своей команды в счёте, результативную передачу сделал Жан-Филипп Матета. На 89-й минуте 11-метровый в ворота «Кристал Пэлас» реализовал хавбек гостей Фабиньо.

Эдуард отыгрывает один мяч:

Гол Фабиньо с пенальти:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Андре Марринер.



«Ливерпуль» набрал 48 очков в 22 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (24) находится на 13-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.