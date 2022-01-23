«Реал» — «Эльче»: гости вышли вперёд в концовке первого тайма

Сегодня, 23 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Эльче».



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 42-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бое, ему ассистировал Фидель Чавес.

Гол Бое:

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Ранее на 33-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема имел возможность вывести свою команду вперёд, но французу не удалось реализовать 11-метровый.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».



«Реал» набрал 49 очков в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (22) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».