«Реал» — «Эльче»: гости вышли вперёд в концовке первого тайма

Сегодня, 23 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Эльче».
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 42-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бое, ему ассистировал Фидель Чавес.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Ранее на 33-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема имел возможность вывести свою команду вперёд, но французу не удалось реализовать 11-метровый.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хосе Антонио Санчес Вильялобос.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эльче».
«Реал» набрал 49 очков в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (22) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
- 23 января 2022
-
19:30
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:31
-
18:18
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
15:59