Клопп: поблагодарил Алисона за то, что он снова спас наши задницы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Кристал Пэлас» (3:1) в 23-м туре АПЛ.

«Сегодняшний футбол чем-то напоминал историю Джекила и Хайда. Вы видели, как хорошо мы можем играть. Мы были невероятны в первые 35 минут. Затем, после напряжённой недели и матча с «Арсеналом», интенсивность упала, и у меня нет объяснения. Стали небрежно играть у своих ворот. Во втором тайме мы не были компактны, первая линия прессинговала слишком высоко, дистанция была неправильной. Мы играли высоко и не поймали их на офсайде, что, конечно же, наша ошибка.



Алисон? Я сказал ему только что: «Спасибо, что снова спас наши задницы». Он ответил: «Это моя работа». Конечно, очень помогает, что у нас вратарь мирового класса», — цитирует Клоппа BBC.

Окслейд-Чемберлен укрепляет преимущество «Ливерпуля»:

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