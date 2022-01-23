Конте впервые проиграл с «Тоттенхэмом» в АПЛ. До матча с «Челси» — 6 побед и 3 ничьих

Сегодня, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



Данное поражение стало первым для «шпор» в АПЛ после назначения Антонио Конте на пост главного тренера команды. Итальянец возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября 2021 года. До игры с «Челси» «шпоры» под руководством Конте провели девять матчей в чемпионате Англии, в которых шесть раз одержали победу и трижды сыграли вничью.



«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.

Гол Зиеша в ворота «Тоттенхэма»:

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