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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Мы очень старались, это был тяжёлый матч. Порадовало то, как команда выложилась, это заслуженная победа. Трудно создавать моменты против «Тоттенхэма», но мы были неумолимы и продолжали верить.

Таблица есть таблица, каждые три дня мы обязаны доказывать свою состоятельность на поле. Теперь нас ждёт перерыв, было важно уйти на него с таким результатом. Парни устали, это была длинная серия матчей.

Первый год в «Челси» прошёл хорошо. Прекрасные ощущения, как будто только первый день здесь. Ничего не изменилось, это именно то место, где я должен быть. Чувствую огромную поддержку, которая, надеюсь, сохранится на долгие годы», — цитирует Тухеля BBC.

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