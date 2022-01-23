Томас Тухель отметился статистическим достижением после победы в матче с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 23 января, «Челси» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



Главный тренер «аристократов» Томас Тухель отметился статистическим достижением. Немецкий специалист выиграл все семь матчей, которые провёл против «шпор», являясь наставником «Челси» и дортмундской «Боруссии». В этих играх было забито 14 голов и пропущен лишь один мяч. Шесть встреч были сыграны на ноль.



«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.

Гол Зиеша в ворота «Тоттенхэма»:

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