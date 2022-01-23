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«Байер» не собирается выкупать Азмуна зимой

«Байер» не собирается выкупать Азмуна зимой
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Немецкий «Байер» не планирует выкупать контракт иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна зимой. Ранее стало известно, что Азмун перейдёт в леверкузенский клуб на правах свободного агента летом 2022 года. Об этом сообщает Kicker.

По сведениям источника, российский клуб требует за 27-летнего футболиста около € 10 млн. «Байер» не готов платить такие деньги за игрока, который присоединится к ним через полгода. Для перехода в зимнее трансферное окно «Зенит» должен был уступить Азмуна дешевле € 5 млн.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

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