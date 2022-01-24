Рамос забил первый гол за «ПСЖ»
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Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос отличился в матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом». Этот гол стал для испанского футболиста первым за команду.
35-летний Рамос перешёл во французскую команду летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее испанский футболист выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». За новую команду Рамос до матча с «Реймсом» принял участие в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.
Рамос пропустил 23 матча «ПСЖ» из-за травмы берцовой кости и мышечных проблем. Контракт защитника с лидером чемпионата Франции действует ещё 1,5 сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.
В составе сборной Испании Рамос провёл 180 матчей.
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