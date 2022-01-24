Серхио Рамос: сначала было тяжело адаптироваться в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о своём первом голе в составе француского клуба. Испанец отличился в матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (4:0).

«Я очень доволен победой. Мне нравится играть дома при поддержке болельщиков. Я доволен своим первым голом за ПСЖ, надеюсь, будут и другие. Прошло три недели с тех пор, как я возобновил нормальную работу с группой, я нахожу ритм, важно прогрессировать физически, чтобы показать лучшую версию себя в этой команде. Сначала было тяжело адаптироваться в команде, так как я много времени провёл в Мадриде… Но я нахожу свой баланс, психологически чувствую себя хорошо», — приводит слова Рамоса RMC Sport.

Рамос перешёл во французскую команду летом 2021 года на правах свободного агента. Испанец пропустил 23 матча «ПСЖ» из-за травмы берцовой кости и мышечных проблем. Контракт защитника с лидером чемпионата Франции действует ещё 1,5 сезона.