Серхио Рамос: сначала было тяжело адаптироваться в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался о своём первом голе в составе француского клуба. Испанец отличился в матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (4:0).
«Я очень доволен победой. Мне нравится играть дома при поддержке болельщиков. Я доволен своим первым голом за ПСЖ, надеюсь, будут и другие. Прошло три недели с тех пор, как я возобновил нормальную работу с группой, я нахожу ритм, важно прогрессировать физически, чтобы показать лучшую версию себя в этой команде. Сначала было тяжело адаптироваться в команде, так как я много времени провёл в Мадриде… Но я нахожу свой баланс, психологически чувствую себя хорошо», — приводит слова Рамоса RMC Sport.
Рамос перешёл во французскую команду летом 2021 года на правах свободного агента. Испанец пропустил 23 матча «ПСЖ» из-за травмы берцовой кости и мышечных проблем. Контракт защитника с лидером чемпионата Франции действует ещё 1,5 сезона.
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