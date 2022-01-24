«Много лет я чувствую себя особенным в этом цирке». Альба высказался о критике в «Барсе»

32-летний испанский крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о критике в свой адрес после выездного матча 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0).

«Я чувствую себя особенным в течение многих лет, это не первый раз, когда критика выпадает именно на меня. Я принимаю критику, которая есть в этом цирке. Она всегда будет присутствовать, я это предполагал.

Если я буду показывать хорошую игру, они не будут говорить обо мне, если я буду играть плохо, как на днях, что я признаю, они убьют меня (речь об игре с «Атлетиком» (3:2 д.в.) в Кубке Испании. – Прим. «Чемпионата»). Я принял это.

Меня это не волнует, потому что я с уважением отношусь к товарищам по команде и ко всему тренерскому штабу, который у меня был. Кажется, что в «Барселоне» одни ветераны. О ветеранах говорят уже четыре или пять лет, а мне было 28, чёрт возьми. Но я всегда принимал это», — цитирует Альбу Goal со ссылкой на Movistar+.

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Главный тренер «Барселоны» Хави, который когда-то был партнёром Альбы по команде, выразил сочувствие игроку, сказав: «Альбу критиковали, и он провёл отличную игру сегодня. Точно так же, как Буси, Пике и Фрэнки. В «Барсе» футболка весит на 20 килограммов больше, чем в другом клубе».