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Кьеллини: я играю с энтузиазмом ребёнка и наслаждаюсь этим

Кьеллини: я играю с энтузиазмом ребёнка и наслаждаюсь этим
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«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал прошедший матч.

«Я всегда мыслю позитивно и вижу стакан наполовину полным. Конечно, я бы предпочёл победу, но это была равная игра. Обе команды старались, мы сильно прибавили с начала сезона.

Победа придала бы нам дополнительный импульс, но мы и так на правильном пути. Впереди четыре важных месяца.

Я играю с энтузиазмом ребёнка и наслаждаюсь этим. Это может быть моя последняя игра на «Сан-Сиро» или последняя игра в карьере, в моём возрасте нужно получать удовольствие от каждого матча», – приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на DAZN.

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«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура Серии А
Комментарии
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