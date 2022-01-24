Кьеллини: я играю с энтузиазмом ребёнка и наслаждаюсь этим

«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.

Защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал прошедший матч.

«Я всегда мыслю позитивно и вижу стакан наполовину полным. Конечно, я бы предпочёл победу, но это была равная игра. Обе команды старались, мы сильно прибавили с начала сезона.

Победа придала бы нам дополнительный импульс, но мы и так на правильном пути. Впереди четыре важных месяца.

Я играю с энтузиазмом ребёнка и наслаждаюсь этим. Это может быть моя последняя игра на «Сан-Сиро» или последняя игра в карьере, в моём возрасте нужно получать удовольствие от каждого матча», – приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на DAZN.