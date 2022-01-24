«Выиграл вторую лигу и ФНЛ. Дух победителя имеется». Пруцев — после перехода в «Спартак»

21-летний российский полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал о своих достижениях, отвечая на вопрос о соответствии духу победителей московского клуба.

«В «Спартаке» обращают внимание на дух победителя при подписании новичков? Во взрослом футболе у меня таких значимых трофеев ещё нет, вторую лигу выиграл и ФНЛ, в детско-юношеском футболе достаточно много выиграл (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Дух победителя имеется», — сказал Пруцев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями. 21 января 2022 года Пруцев пополнил состав московского «Спартака».