Вратарь «Крыльев» Ломаев рассказал об интересе «Спартака»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как узнал об интересе московского «Спартака».
«Как узнал про интерес «Спартака»? Да из соцсетей. Новость мне кто-то скинул. Говорил ли что-то агент про «Спартак»? Да нет. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом. Не знал, что Зарема писала про меня как про таланта, который прошёл мимо спартаковской селекции в 18-19 лет.
Сейчас хорошее время уйти из «Крыльев»? Вообще нет. У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Нас обожает город — за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьёмся за победу. Отношения в коллективе — супер. Хотим ещё пошуметь нашей бандой», — приводит слова Ломаева Sport24.
23-летний Ломаев в нынешнем сезоне принял участие во всех 18 матчах РПЛ, в которых пропустил 18 голов и семь раз сыграл «на ноль».
- 24 января 2022
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