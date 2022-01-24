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Сергеев рассказал, как согласился на предложение «Зенита»

Сергеев рассказал, как согласился на предложение «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о переходе в команду из Санкт-Петербурга.

«Раньше тоже были предложения, когда мы только вышли в Премьер-Лигу, но я тогда подписал контракт с «Крыльями». А зимой пришло предложение от «Зенита». Всё быстро получилось — мне позвонил агент, всё рассказал. Тяжело было расставаться с Самарой, где я провёл полтора года на хорошем уровне, но это жизнь, а футбольный век короток. Для меня это новый вызов, «Зенит» — большой клуб. Сейчас я до сих пор на связи с ребятами из Самары — и тепло, и грустно, можно так сказать.

Позвонил агент. Я ехал в поезде домой, от друга. Ответил агенту, что сейчас в дороге, можно ли ответить попозже? Он сказал, можно завтра, но до вечера надо сообщить решение. Я добрался до родителей, мы приехали на дачу, посоветовался с ними — они первыми обо всём узнали. Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне и они меня поддержали. Потом приехал на медосмотр, вернулся обратно, переговоры проходили без моего участия. 10 января мне позвонили и сказали, что всё отлично, надо ехать в Санкт-Петербург и подписывать контракт», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

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