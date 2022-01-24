«Арсенал» надеется снизить цену на Исака
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Нападающий испанского «Реала Сосьедад» Александер Исак входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» рассматривают футболиста в качестве альтернативы форварду «Фиорентины» Душану Влаховичу. Об этом сообщает The Athletic.
В контракте 22-летнего шведского футболиста прописана сумма отступных в размере € 90 млн, однако «Арсенал» намерен договориться о снижении суммы трансфера.
В нынешнем сезоне 22-летний Исак забил три гола и отдал одну голевую передачу в 12 матчах чемпионата Испании, а также отметился тремя голами в четырёх играх группового этапа Лиги Европы. Контракт шведского форварда с «Реалом Сосьедад» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исака в € 40 млн.
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