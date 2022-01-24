«Атлетико» близок к трансферу защитника «Лилля»
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«Атлетико» подпишет левого защитника «Лилля» Рейнилду Мандаву, сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, клубы уже согласовали трансфер, сегодня футболист из Мозамбика пройдёт медицинское обследование в Мадриде.
28-летний Рейнилду выступает за «Лилль» с 2019 года, в прошлом сезоне он стал чемпионом Франции в составе «догов». В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.
Романо также сообщает, что «Атлетико» ведёт переговоры с «Валенсией» о переходе правого защитника Даниэля Васса. Клубы рассчитывают закрыть сделку на этой неделе. Васс заменит в мадридской команде англичанина Кирана Триппьера, который этой зимой ушёл в «Ньюкасл».
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