Смолов: мы проиграли Хорватии до матча, потому что испугались

Нападающий «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов поделился мыслями о поражении от Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022 в ноябре прошлого года.

Из-за поражения российская сборная заняла второе место в группе и теперь сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ.

«Думаю, главным [фактором] был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли ещё до игры, потому что испугались», — сказал Смолов в интервью медиаслужбе «Динамо».

31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» в январе за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.