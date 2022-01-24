Смолов — об отсутствии тренера у сборной Польши: это не наша проблема, это нам на руку

Нападающий «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на ЧМ-2022.
В полуфинале стыков Россия сыграет с Польшей. Смолов пропустит эту игру из-за дисквалификации.
«Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придёт много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путёвку на чемпионат мира.
С Себой [Шиманьским] мы тоже это обсуждали. Они понятно, переживают, нервничают. И это не совсем нормально, что в такой ситуации у их сборной нет главного тренера. Но по большому счёту, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться.
Очень обидно [пропускать матч]. Насколько я знаю, сборные голосовали и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем решающем матче", — сказал Смолов в интервью медиаслужбе «Динамо».
- 24 января 2022
-
18:14
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:19
-
16:49
-
16:35
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:32
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:02
-
14:56
-
14:54
-
14:33
-
14:26
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
13:38
-
13:23
-
13:21
-
13:05
-
12:55
-
12:30
-
12:27
-
12:10