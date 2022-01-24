«Сочи» объявил о трансфере защитника из Словении

Словенский центральный защитник Ванья Дркушич стал игроком «Сочи», информирует официальный сайт клуба.

Ранее 22-летний игрок выступал за футбольный клуб «Браво» — четвёртую команду чемпионата Словении на данный момент. Также он играл за нидерландский «Херенвен» и неоднократно вызывался в сборные Словении разных возрастов.

«За нашу команду Дркушич будет выступать под третьим номером. А впервые увидеть его в деле мы сможем уже завтра в товарищеской игре с «Аустрией», — сообщила пресс-служба «Сочи» на клубном сайте.

В нынешнем сезоне Дркушич провёл за «Браво» 21 матч во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfemarkt оценивает рыночную стоимость словенского центрального защитника в € 300 тыс.