Фёдор Смолов высказался о чемпионской гонке «Динамо» с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

«Мотивирует ли чемпионская гонка? Дополнительная мотивация точно есть. Все прекрасно понимают, что два очка реально отыграть. Я уже говорил, что в нашей команде много молодых ребят, а в такой ситуации, как бы тривиально это ни звучало, опыт действительно важен. Я пытаюсь разговаривать с ребятами на эту тему.

Сандро сказал очень важную вещь, что не стоит думать об этом. Нужно просто работать и идти от игры к игре, а уже в мае будет видно. На самом деле, это очень важно. Потому что, если начинаешь зацикливаться на этом, это может негативно сказаться на твоей игре.

Давно ничего не говорю по поводу личных целей. Рад, что присоединился к «Динамо». Есть возможность бороться за высокие места в этом сезоне. Постараюсь по максимуму принести пользу команде на поле», — приводит слова Смолова официальный сайт «Динамо».

31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.